LITERATURA Daniela Arrais lança "Para todas as mulheres que não têm coragem", seu livro de estreia Lançamento ocorre nesta quinta-feira (10), às 19h, em evento com bate-papo mediado por Clarice Freire e Fernanda Pessoa

A pernambucana Daniela Arrais assina seu primeiro livro. "Para todas as mulheres que não têm coragem" será lançado nesta quinta-feira (10), às 19h, na Livraria do Jardim.

Jornalista e uma das criadoras da página @contente.vc, Daniela traz na sua obra de estreia uma reflexão sobre os medos femininos e o chamado “fenômeno da impostora”, padrão psicológico que leva alguém a duvidar de suas próprias conquistas.

A análise do livro parte do relato pessoal da autora, que divide suas próprias experiências com o leitor. Ao mesmo tempo, conta com entrevistas de mulheres que são referência em diversas áreas, como Dandara Pagu, Rafa Brites, Mari Palma e Carol Burgo, entre outras.

"Para todas as mulheres que não têm coragem" conta ainda com exercícios para serem feitos por quem o tiver em mãos. A ideia é fazer a leitora reconhecer as armadilhas que a fazem não se sentir protagonista de sua própria história, colocando no papel dúvidas, dores e limitações.

Durante o evento de lançamento do livro, Daniela Arrais participa de um bate-papo com o público. A conversa terá mediação da também escritora Clarice Freire e da professora Fernanda Pessoa.

Serviço:

Lançamento do livro “Para todas as mulheres que não têm coragem", de Daniela Arrais

Quando: nesta quinta-feira (10), às 19h

Onde: Livraria do Jardim (Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista)

Entrada gratuita, com inscrições pelo Sympla



