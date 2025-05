A- A+

FAMOSOS Por onde anda Daniela Carvalho? Protagonista de "Malhação" deixou a TV e já trabalhou como faxineira Atualmente, a atriz está longe das telinhas e mora no Canadá, com o marido e seus dois filhos

Daniela Carvalho foi a protagonista da 18ª temporada de “Malhação”, entre 2010 e 2011, formando par romântico com Bruno Gissoni. Longe das telinhas há muitos anos, a atriz já trabalhou como faxineira e bartender.

Depois de seu último trabalho na televisão, na novela “Orgulho e Paixão”, em 2018, Daniela fez um intercâmbio na Irlanda. Para custear a estadia no país por oito meses, ela fez serviços de limpeza.

Ao compartilhar sua rotina no YouTube, ela se surpreendeu com os comentários recebidos. “'Será que está passando fome?' ou 'Coitada, tomara que ela se reerga!’. E eu tentei acalmar as pessoas. Essa é a realidade de uma pessoa que sai do país e, claro, não tem dinheiro para se bancar. Muita gente tem preconceito. É um trabalho honrado e difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito”, afirmou a atriz em 2020, em entrevista ao jornal O Globo.

Após o período na Europa, Daniela viajou para a Colômbia e, em seguida, para os Estados Unidos. Ela chegou a trabalhar como bartender para arcar com as despesas de um curso de cinema, mas precisou largar o emprego quando descobriu que estava grávida.

Atualmente, a atriz de 38 anos vive em Vancouver, no Canadá, com o marido colombiano, Juan Sanin, e seus dois filhos. Com mais de 120 mil seguidores, ela costuma compartilhar a rotina com a família nas redes sociais.

