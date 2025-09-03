Qua, 03 de Setembro

reality

Daniela Dantas é a ganhadora do "MasterChef" 2025

A banca de jurados é composta pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça

Dani Dantas, vencedora do MasterChef 2025Dani Dantas, vencedora do MasterChef 2025 - Foto: Reprodução/ Instagram

O "MasterChef Brasil" 2025 teve seu último episódio exibido pelo canal da Band na noite desta terça-feira (2). Nele, a advogada e cozinheira amadora Daniela Costas Dantas conquistou título gastronômico contra Felipe Bruzzi.

A banca de jurados composta pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça escolheu a vencedora da 12ª edição do reality show culinário por criar um menu autoral inspirado na Bahia, intitulado de “Várias Águas”. O prato era composto por uma massa italiana com camarão.

Dantas levou para casa R$500 mil em dinheiro, diversos prêmios relacionados à cozinha e, claro, o troféu do programa baseado na franquia original de mesmo nome exibido pela BBC no Reino Unido.

