reality
Daniela Dantas é a ganhadora do "MasterChef" 2025
A banca de jurados é composta pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça
O "MasterChef Brasil" 2025 teve seu último episódio exibido pelo canal da Band na noite desta terça-feira (2). Nele, a advogada e cozinheira amadora Daniela Costas Dantas conquistou título gastronômico contra Felipe Bruzzi.
A banca de jurados composta pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça escolheu a vencedora da 12ª edição do reality show culinário por criar um menu autoral inspirado na Bahia, intitulado de “Várias Águas”. O prato era composto por uma massa italiana com camarão.
Dantas levou para casa R$500 mil em dinheiro, diversos prêmios relacionados à cozinha e, claro, o troféu do programa baseado na franquia original de mesmo nome exibido pela BBC no Reino Unido.
