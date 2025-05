Daniela Levy lança livro sobre judeus de Pernambuco que ajudaram na formação de Manhattan

A- A+

A escritora Daniela Levy lança a livro “Do Recife para Manhattan: os judeus na formação de Nova York”, pela Cepe Editora, nesta quarta-feita (28).

A obra, que estreia durante o 3º Congresso Internacional de Judaísmo e Interculturalidade, no Recife Expo Center, aborda a história de 23 judeus expulsos de Pernambuco, em 1654. Eles ficaram conhecidos por sua ajuda no desenvolvimento do bairro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos.

“O Brasil foi o lugar onde puderam, mais que em qualquer outra região, desenvolver amplamente suas habilidades. Apesar da legislação portuguesa em relação aos homens de origem hebreia ter sido francamente discriminatória, conseguiram contornar a situação e manejar os negócios, adquirindo posições de prestígio e direção”, traz a historiadora Anita Novinsky (1922-2021) na introdução do livro.

Sobre a autora

Daniela Levy é doutora em História Social pela USP, Daniela Levy é professora e integrante do Núcleo de Pesquisa Anita Novinsky, em São Paulo (SP).

Em parceria com Anita, Eneida Ribeiro e Lina Gorenstein, escreveu o livro "Os judeus que construíram o Brasil: fontes inéditas para uma nova visão da história" (Planeta, 2015).

Em 2018 publicou a primeira edição da obra Do Recife para Manhattan: os judeus na formação de Nova York (Planeta).

Serviço:

Lançamento do livro "Do Recife para Manhattan: os judeus na formação de Nova York", de Daniela Levy, no 3º Congresso de Judaísmo e Interculturalidade

Quando: Nesta quarta-feira (28), às 10h

Onde: Recife Expo Center (Sala 10, Cais de Santa Rita, 156)

Preço do livro: R$ 80,00

Páginas: 224

Editora: Cepe

