DEMISSÃO Daniela Lima é demitida da GloboNews após dois anos no canal Jornalista se despediu com mensagem nas redes sociais

A jornalista Daniela Lima não faz mais parte do time da GloboNews. A saída foi confirmada pela emissora em nota enviada ao portal Metrópoles, que informou também o desligamento de Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha e analista político do canal. Segundo a Globo, a mudança faz parte de um “movimento permanente de renovação do quadro do canal”.

“A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, declarou a empresa em nota oficial.

Daniela comentou a saída por meio das redes sociais, onde escreveu: “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve!”

As demissões de Daniela Lima e Mauro Paulino ocorrem poucos dias após a confirmação da saída da comentarista Eliane Cantanhêde, outro nome tradicional da cobertura política do canal. A emissora não detalhou os próximos passos nem os nomes que irão compor a nova fase da GloboNews.

