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Famosos Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência contra a esposa em premiação e cantor rebate Um dos apresentadores da noite, Carlinhos Brown tentou colocar panos quentes no "climão"

Um clima tenso tomou conta da cerimônia do Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, que ocorreu na noite desta terça-feira, 28, em Salvador. Vencedora do prêmio de Música do Carnaval 2026 por É Terreiro, Daniela Mercury usou seu discurso para falar sobre a violência contra a mulher, acusando Edson Gomes de agredir a esposa.

"Edson, eu peço que você seja carinhoso com sua esposa, viu bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher", disse a cantora, sem especificar o tipo de violência que Gomes teria cometido contra a esposa.



"Te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E se as mulheres pretas sofrem mais, que a gente cuide delas, que a gente respeite essas mulheres."

CLIMÃO! Daniela Mercury cita Edson Gomes em fala sobre violência contra mulher e cantor fica indignado:



“Eu quero perguntar a Daniela de onde ela tirou isso e tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove quem eu espanco. Você não tem como provar isso”. pic.twitter.com/ZhGVft4QJA — QG do POP (@QGdoPOP) April 29, 2026

Mais tarde, Edson Gomes subiu ao palco e rebateu Daniela, pedindo que ela provasse a acusação. "Em primeiro lugar eu quero saber, eu quero perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove, quem eu espanco. Tentar me lacrar assim e me envergonhar, pra quê isso?"

Os dois seguiram discutindo no palco, com a cantora chegando a pedir desculpas ao colega, que afirmou que também se preocupa com a violência contra as mulheres por ter uma filha. "Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama?", perguntou Daniela, com Gomes mais uma vez reforçando que ela tem que provar suas acusações.

Um dos apresentadores da noite, Carlinhos Brown tentou colocar panos quentes no "climão". "Eu lhe peço permissão, [Edson]. Nós somos grandes representantes [da música nacional], nós estamos precisando cantar juntos para vencer a violência. Sugiro que o senhor cante com Daniela e estamos juntos nisso aqui."

A sugestão da parceria, no entanto, foi prontamente negada por Gomes. "Cantar uma zorra!", disse ele, antes de deixar o palco.

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