Daniela Mercury volta a criticar Tony Salles e diz que "foi violento" o que ele fez no carnaval

Daniela Mercury voltou a criticar Tony Salles após o desentendimento ocorrido no carnaval de Salvador.

A cantora afirmou que, apesar de ter desculpado o pagodeiro, ainda está incomodada com a forma como tudo aconteceu na folia baiana.

O atrito entre os artistas ocorreu quando o trio elétrico de Tony Salles se aproximou excessivamente do de Daniela na madrugada de terça-feira (4), o que comprometeu a qualidade do som da apresentação da artista.

Ela reagiu publicamente ao ocorrido e reforçou sua insatisfação com o episódio.



"Me impor diante de situações como essa é considerado exagero apenas porque sou mulher e LGBT+. Foi violento o que ele fez. Não sei se ele faria o mesmo com Bell Marques", declarou a cantora em entrevista ao UOL.



Apesar de ressaltar que seu carnaval foi positivo, Daniela lamentou que o episódio tenha tomado uma proporção tão grande.

"É uma pena que um ato de total desrespeito de um colega tenha chamado tanta atenção nesse carnaval, que foi espetacular para mim e importante para o gênero", disse.



Ela também destacou que, caso sua esposa, Malu Verçosa, não tivesse esclarecido a situação logo após o ocorrido, a opinião pública poderia tê-la responsabilizado pelo atraso do trio de Tony Salles.



Entenda o caso

O desentendimento entre Daniela Mercury e Tony Salles aconteceu na madrugada de terça-feira (4), no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador.

A cantora interrompeu sua apresentação para reclamar da proximidade do trio de Tony, que, segundo ela, prejudicou sua performance.



"Respeite, que eu não sou moleque! Ficou feio, viu, bicho?", declarou Daniela no momento da confusão.



Tony Salles, por sua vez, justificou que a programação dos trios estava atrasada e que precisava avançar no percurso.

Sem citar diretamente a cantora, o artista mencionou que o trio elétrico "precisa andar" e afirmou que não deveria ser tratado de forma diferente por ser do pagode e de origem periférica.



Procurada pelo Estadão, a equipe de Daniela informou que o posicionamento da cantora está no depoimento escrito por sua esposa, Malu Verçosa. Leia na íntegra abaixo.





"Sou da época do encontro de trios, da festa da música no Carnaval de Salvador, da magia da percussão e da nossa cultura. Mas a cena que vi no desfile dessa segunda no circuito Barra Ondina foi de desrespeito, principalmente com o público, mas também com a minha artista. O cantor Tony Salles chegou atrasadíssimo no Farol da Barra e o fiscal nos pediu para passar na frente já que estávamos prontos. Passou o artista Guga Meira e em seguida Daniela, tamanho o atraso dele. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile. Registre-se que seguimos o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da nossa frente. O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos. Ao ponto da Band noticiar isso (que vergonha). E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles."