Carnaval 2023 Daniela Mercury e Marina Sena animam o 57º Baile Municipal do Recife; confira a programação Festa será realizada no dia 11 de fevereiro no Classic Hall

Após dois anos de saudade, o Baile Municipal do Recife, das prévias mais tradicionais da capital pernambucana, voltará a alegrar os foliões. O anúncio da programação ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), no auditório Capiba, localizado na sede da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), no Cais do Apolo.

Em sua 57ª edição, o baile volta aos palcos do Classic Hall, no dia 11 de fevereiro, exatamente uma semana antes do Sábado de Zé Pereira.

Para animar a festa, foram escalados grandes nomes da música pernambucana e nacional, que prometem marcar em grande estilo o retorno da folia de Momo depois de dois ciclos interrompidos devido à pandemia da Covid-19.

Entre os nomes que animarão a festa estão o da baiana Daniela Mercury e da mineira Marina Sena. Os ingressos para o baile, que tem caráter solidário e beneficente, estão à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital, assim como nos pontos físicos do serviço nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Os ingressos custam R$ 50 para a pista (individual) e R$ 600 para a mesa (quatro pessoas). No dia do baile, os shows iniciam às 21h.

As cantoras Nena Queiroga e Bia Villa-Chan, assim como os cantores Claudionor Germano, Almir Rouche e André Rio, entre outros artistas, estarão na programação e participaram da coletiva de imprensa que divulgou os detalhes da festa.

Prefeito do Recife, João Campos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Único cantor a se apresentar em todas as edições do baile, Claudionor Germano foi reverenciado pelos presentes. “Que alegria nossa contar com alguém da sua estatura”, comentou o prefeito do Recife, João Campos.

A apresentação da programação também contou com orquestra de frevo, passistas e com a presença do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2022. O secretário de cultura do Recife, Ricardo Melo, e o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Marcelo Canuto, destacaram a importância da retomada da folia para o município.

“O baile é a representação do Recife, que é rico, criativo e diverso”, comentou Canuto.

