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Música

Daniela Mercury entra para o grupo de artistas homenageados pelo Grammy Latino; confira

Cantora baiana será reconhecida pela sua contribuição marcante para a música latino-americana ao longo da carreira

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Daniela Mercury agradece reconhecimento do Grammy LatinoDaniela Mercury agradece reconhecimento do Grammy Latino - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Daniela Mercury será reconhecida com o Lifetime Achievement Award na edição de 2026 do Grammy Latino. O prêmio é concedido pela Academia Latina da Gravação aos artistas que, ao longo da carreira, deixam importante contribuição para a música latino-americana.

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"Estou no céu", disse Daniela em um vídeo publicado nesta terça-feira (30) em suas redes sociais. "Nesses meus 60 anos de vida e 40 e poucos anos de carreira, eu estou tendo a honra, a alegria de receber essa premiação tão importante, de tanto prestígio e reconhecimento", continuou.

Além da brasileira, também serão homenageadas a cantora mexicana Alaska, o músico Francisco Céspedes, a cantora mexicana Lila Downs, e a cantora e compositora dominicana Chichí Peralta. 

Agora, Daniela passa a integrar o grupo de brasileiros homenageados pelo Grammy Latino, que inclui Roberto Carlos, Milton Nascimento, Gal Costa, Rita Lee, Simone, Lulu Santos e Ivan Lins.

"Uma trajetória de luta, de tantos anos pelo mundo fazendo esse trabalho, levando música, levando a cultura da Bahia e do Brasil e torcendo para as pessoas amarem mais o que a gente faz por aqui",  reforçou a artista.

Não à toa, sua trajetória é mesmo marcada pelo lançamento de grandes sucessos. Nessas quatro décadas de estrada, foram 26 álbuns lançados e aproximadamente 20 milhões de discos vendidos.

Confira o vídeo:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

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