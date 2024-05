Daniela Mercury relembra clipe antigo em terreiro de candomblé, e fãs fazem comparação

A- A+

Daniela Mercury usou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (15), para compartilhar um trecho do clipe de "Santa Helena", música lançada em 2000 como principal obra do álbum "Sol da liberdade". A recordação não acontece à toa. Desde que Anitta disponibilizou, na última terça-feira (14), o clipe de "Aceita" — canção do recém-lançado disco "Funk generation" —, internautas vêm traçando comparações entre as duas produções, ambas embaladas por referências ao candomblé.

Os paralelos entre os dois clipes ganharam força após "Aceita" se tornar alvo de intolerância religiosa. Desde que disponibilizou o clipe — que mostra a artista professando a própria fé no terreiro do pai de santo Sérgio Pina, em Nova Iguaçu (RJ), cidade da Baixada Fluminense —, Anitta perdeu 200 mil seguidores no Instagram. A cantora se manifestou, na ocasião, acerca da baixa em seu perfil nas redes: "Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais".

Com a repercussão do caso, internautas resgataram, então, o clipe de "Santa Helena", de Daniela Mercury. Foi então que a obra lançada há duas décadas viralizou. "Anitta, corre aqui", escreveu um seguidor, por meio do X (antigo Twitter). "Anitta, você não está sozinha", acrescentou outra pessoa. "Santa Helena abriu portas, além de ser uma obra prima em vídeo. Referência de arte afro-brasileira de alto nível. No formato que merece a religião de matriz africana, soberana. A beleza da fé nas imagens certas. Divina", enalteceu mais um internauta, no microblog.

Daniela Mercury celebrou as manifestações de carinho. "Axé e amor para vocês! Santa Helena foi gravada em português e espanhol e foi lançada no mundo como música principal do meu álbum 'Sol da Liberdade'. Santa Helena é de autoria de Marcio Mello e está no show Oxente acústico", rememorou a artista.

