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Música Daniela Mercury será homenageada no Grammy Latino e se emociona: 'A vida presta' Ainda celebrando em outra postagem, a artista descreveu o prêmio como "o meu Oscar"

Daniela Mercury recebeu a notícia de que será homenageada pelo Grammy Latino com o Prêmio à Excelência Musical 2026. Em postagens nas redes sociais, a cantora se emocionou, compartilhando vídeos de sua trajetória.

"Nesses meus 60 anos de vida, 40 e poucos anos de carreira, eu estou tendo a honra, a alegria de receber essa premiação tão importante, de tanto prestígio, de tanto reconhecimento, para uma trajetória de lutas, tantos anos, todo mundo fazendo esse trabalho, levando música, levando a cultura da Bahia, do Brasil", disse a artista em um dos vídeos.

"Torcendo para as pessoas amarem mais o que a gente faz por aqui", continuou. "Muito obrigada a todos que votaram para o prêmio Grammy, todos que me escolheram, muito obrigada ao presidente Manuel e à equipe do Latin Grammy, vou celebrar com vocês durante esse ano. Eu estou no céu, muito obrigada, muito obrigada."

Em outra postagem, gravada durante uma chamada com sua família, Mercury brincou: "Hoje eu ganhei o certificado pós-doutorado em artista. Você não pode mais reclamar que eu posso viver sendo bailarina ou sendo cantora, tá vendo, minha mãe e meu pai?"

Em referência a Fernanda Torres, "a vida presta, a arte presta, o axé presta", celebrou.

Ainda celebrando em outra postagem, a artista descreveu o prêmio como "o meu Oscar". No vídeo, que ressalta diversos momentos de sua história, ela descreveu o momento como 'uma das maiores honrarias da minha trajetória", além de agradecer aos que a acompanharam ao longo de sua carreira.

Outros artistas compartilham o prêmio

Além de Daniela Mercury, outros músicos também serão celebrados por meio do prêmio. A espanhola Alaska, o cubano Francisco Céspedes, a mexicana Lila Downs e o dominicano Chichí Peralta compõem o grupo de homenageados.

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