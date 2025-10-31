A- A+

FAMOSOS Danieli Haloten: atriz com deficiência visual revela que sofreu maus-tratos nos bastidores da Globo Longe da TV, a curitibana fez parte do elenco da novela "Caras e Bocas", que foi ao ar entre 2009 e 2010

Danieli Haloten foi a primeira atriz com deficiência visual em uma novela da Globo. Apesar do marco, ele revelou ter passado por momentos difíceis nos bastidores de “Caras e Bocas”, seu único trabalho na emissora, que foi ao ar entre 2009 e 2010.

Em entrevista à revista Caras, a artista afirmou que não era bem tratada por todos da equipe. “A maioria dos atores me tratava muito bem, mas o pessoal da produção não queria que eu estivesse ali”, afirmou.

Segundo Danieli, parecia haver um incômodo pela presença de Higgans, seu cão-guia, nos estúdios da Globo. “Reclamavam muito dele, até que arrumaram uma salinha para ele ficar preso enquanto estávamos gravando”, disse.



Em “Caras e Bocas”, Danieli Haloten interpretou o papel de Anita, irmã do protagonista vivido por Malvino Salvador. Natural de Curitiba, ela precisou se mudar para participar das gravações no Rio de Janeiro.

Após a experiência ruim, a atriz não conseguiu outros papéis na TV. “Sempre me falavam: ‘Mas você já fez personagem cega’, ‘Já teve uma personagem cega na última novela’”, contou.

Sem encontrar outros trabalhos como atriz, Daniele formou-se em Direito. Atualmente, ela se dedica à função de conciliadora no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT-SC).

Veja também