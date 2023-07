Danilo Gentili comemora nova vitória em processo de Nikolas Ferreira: "Perdeu de novo"

A- A+

O apresentador e comediante Danilo Gentili comemorou em suas redes sociais nova vitória em processo de danos morais movido por Nikolas Ferreira.

"Me processou, recorreu e perdeu de novo", compartilhou Gentili em post no Twitter. "Esse é o cara que depois aparece indignado com censura de esquerdista, esse é o cara que diz que no bolsonarismo se defendia a liberdade de expressão. Me processou porque o zoei e PERDEU DE NOVO!"

O deputado federal ingressou na justiça após publicações de Gentili em suas redes sociais em que era tratado como "playboyzinho" e "vagabundo", em 2021, quando ainda era vereador em Belo Horizonte. Ferreira reclamava ter sido alvo de comentários com "expressões difamatórias, caluniosas e injuriosas em desfavor".



Além do pedido de exclusão das postagens, o político também cobrava danos morais de R$ 44 mil, o que foi negado pela justiça.

