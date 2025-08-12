Ter, 12 de Agosto

Danilo Mesquita é apontado como novo caso de Bruna Marquezine; confira

Os dois contracenaram como um casal na série "Amor da minha vida"

Danilo MesquitaDanilo Mesquita - Foto: Divulgação

Informações dos bastidores da gravação da segunda temporada da série "Amor da minha vida" apontam que o casal Bia (Bruna Marquezine) e Marcelo (Daniel Mesquita) não é tão fictício assim.

Os dois foram vistos sendo carinhosos e compartilhando segredos um com os outros com as câmeras desligadas. 

Mesquita postou, no seu Instagram, um registro do último dia das gravações, o que levantou mais suspeitas por conta dos elogios a Marquezine: "Obrigado Bruna pela grande parceira que é". Confira postagem na íntegra:

A post shared by Danilo Mesquita (@_danilomesquita)

 

