celebridades Danilo Mesquita é apontado como novo caso de Bruna Marquezine; confira Os dois contracenaram como um casal na série "Amor da minha vida"

Informações dos bastidores da gravação da segunda temporada da série "Amor da minha vida" apontam que o casal Bia (Bruna Marquezine) e Marcelo (Daniel Mesquita) não é tão fictício assim.

Os dois foram vistos sendo carinhosos e compartilhando segredos um com os outros com as câmeras desligadas.

Mesquita postou, no seu Instagram, um registro do último dia das gravações, o que levantou mais suspeitas por conta dos elogios a Marquezine: "Obrigado Bruna pela grande parceira que é". Confira postagem na íntegra:

