celebridades
Danilo Mesquita é apontado como novo caso de Bruna Marquezine; confira
Os dois contracenaram como um casal na série "Amor da minha vida"
Informações dos bastidores da gravação da segunda temporada da série "Amor da minha vida" apontam que o casal Bia (Bruna Marquezine) e Marcelo (Daniel Mesquita) não é tão fictício assim.
Os dois foram vistos sendo carinhosos e compartilhando segredos um com os outros com as câmeras desligadas.
Mesquita postou, no seu Instagram, um registro do último dia das gravações, o que levantou mais suspeitas por conta dos elogios a Marquezine: "Obrigado Bruna pela grande parceira que é". Confira postagem na íntegra:
Leia também
• "Dança dos famosos": substituto de Livinho, Lucas Leto ajuda Álvaro durante crise de pânico
• Bruna Biancardi e Neymar deixam mansão em SP após descobrirem que estavam sendo vigiados; entenda