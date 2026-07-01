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FAMOSOS Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer e diz que convive com a doença desde 2022 Ator de 79 anos afirmou que recebeu o diagnóstico pouco depois de ganhar o Oscar honorário e contou com o apoio da filha ao decidir tornar a condição pública.

O ator Danny Glover, de 79 anos, revelou publicamente que foi diagnosticado com Alzheimer e afirmou conviver com a doença há alguns anos. Conhecido por papéis como o da franquia Máquina Mortífera, o artista contou que recebeu o diagnóstico "pouco tempo" depois de ser homenageado com um Oscar honorário, em 2022. As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Today Show, da NBC, e também à revista People, ambas divulgadas nesta quarta-feira (01).

Ao apresentador Lester Holt, do Today Show, Glover afirmou que procura lidar com a condição da melhor forma possível, embora reconheça que a doença deve evoluir com o passar do tempo.

— De certa forma, consigo conviver com isso. Tenho certeza de que, conforme o tempo for passando, as coisas serão diferentes e mudarão — disse o ator, ressaltando que tem contado com o apoio da família durante o processo.

Ator fala pela primeira vez sobre a doença

Em entrevista à People, Glover admitiu que ainda tenta compreender plenamente o diagnóstico. — Ainda não consigo assimilar completamente tudo isso. Existem momentos que você continua lembrando e que comprovam que você consegue se lembrar das coisas. E existem momentos que eu nunca vou esquecer — afirmou.

A filha do ator, Mandisa Glover, explicou que a decisão de tornar a doença pública partiu do desejo de permitir que o pai contasse sua própria história.

— Acho muito importante que ele tenha controle sobre sua própria narrativa, sobre sua própria história de vida. A hora é agora. Que melhor momento do que agora para ele falar por si mesmo? — declarou.

Ela acrescentou que preferiu falar abertamente sobre a situação da família, em vez de minimizar a condição do pai, e observou que a progressão do Alzheimer faz com que ele "às vezes esteja ciente e às vezes não", evidenciando os desafios impostos pela doença neurodegenerativa.

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