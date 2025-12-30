Ter, 30 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÉRIES

Danny Ramirez não estará na terceira temporada de "The Last of Us"

Ator precisou deixar a série por "conflitos de agenda" e seu personagem pode ganhar um novo ator

Reportar Erro
Danny Ramirez interpretou Manny em "The Last of Us"Danny Ramirez interpretou Manny em "The Last of Us" - Foto: HBO/Divulgação

Uma mudança no elenco pegou de surpresa os fãs de “The Last of Us”. A HBO confirmou, nesta terça-feira (30), que o ator Danny Ramirez não retornará para a terceira temporada da série. 

De acordo com a Variety, a saída do ator teria sido motivada por conflitos de agenda. Ramirez interpretou Manny, amigo de de Abby (Kaitlyn Dever) que a ajuda em sua vingança contra Joel (Pedro Pascal). 

Como Manny é um personagem fundamental na jornada da protagonista, é possível que ele passe por uma reescalação. Isso significa que o papel pode continuar na trama e vir a ser interpretado por outro ator. 
 

Leia também

• Prime Video: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming

• Apple TV: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming

• Elenco da série "Seinfeld" se reúne e registro viraliza nas redes

Não foram confirmados detalhes sobre os “conflitos de agenda” que causaram a despedida de Danny Ramirez na série. No entanto, o ator está confirmado em “Vingadores: Doutor Destino” e pode já ter sido escalado para produções futuras do Universo Marvel.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter