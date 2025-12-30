Danny Ramirez não estará na terceira temporada de "The Last of Us"
Ator precisou deixar a série por "conflitos de agenda" e seu personagem pode ganhar um novo ator
Uma mudança no elenco pegou de surpresa os fãs de “The Last of Us”. A HBO confirmou, nesta terça-feira (30), que o ator Danny Ramirez não retornará para a terceira temporada da série.
De acordo com a Variety, a saída do ator teria sido motivada por conflitos de agenda. Ramirez interpretou Manny, amigo de de Abby (Kaitlyn Dever) que a ajuda em sua vingança contra Joel (Pedro Pascal).
Como Manny é um personagem fundamental na jornada da protagonista, é possível que ele passe por uma reescalação. Isso significa que o papel pode continuar na trama e vir a ser interpretado por outro ator.
Não foram confirmados detalhes sobre os “conflitos de agenda” que causaram a despedida de Danny Ramirez na série. No entanto, o ator está confirmado em “Vingadores: Doutor Destino” e pode já ter sido escalado para produções futuras do Universo Marvel.