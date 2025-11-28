Danny Seagren, primeiro Homem-Aranha, morre aos 81 anos
Primeiro intérprete live-action do Homem-Aranha, Danny Seagren também deu vida a Garibaldo, personagem da Vila Sésamo
Primeiro intérprete live-action do Homem-Aranha, Danny Seagren morreu aos 81 anos. De acordo com o obituário online publicado pela família, o ator faleceu no último dia 10 em Little River, no estado norte-americano da Carolina do Sul, onde morava com a parceira, Kate Vereu.
A causa da morte não foi revelada.
Além de atuar como a versão silenciosa do Homem-Aranha em programas como The Electric Company e Spidey Super Stories, transmitidos nos anos 1970, Seagren também trabalhou como marionetista e designer de marionetes para Jim Henson, tendo ajudado em episódios de Os Muppets.
Ele também chegou a dar vida a Garibaldo, icônico personagem da Vila Sésamo. "Ele foi o famoso pássaro em todas as suas apresentações ao vivo, incluindo eventos e desfiles, incluindo várias participações no The Ed Sullivan Show", escreveu a família do ator.
"Mais velho, ele gostava de aparecer em Comic Cons e conhecer as "crianças" crescidas que o adoravam. Danny fará muita falta à sua família, aos seus amigos e a todos da comunidade que em ele amava viver", concluiu o texto da família.
Seagren deixa a parceira, Kate Vereu, um irmão, Stephen L. Seagren, e um sobrinho, Henry.