"The Dark Side of the Moon" completa 50 anos, confira as comemorações

Vida, morte, ganância, guerras e loucura. Esses são apenas alguns dos temas abordados em “The Dark Side of the Moon”, o álbum mais icônico de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos - Pink Floyd. Lançadas exatamente cinquenta anos atrás e compostas por Roger Waters (voz e baixo), David Gilmour (voz e guitarra), Rick Wright (voz e teclado) e Nick Mason (bateria), as músicas detêm o recorde mundial por 972 semanas (quase 20 anos) não consecutivas como as mais vendidas na lista do revista norte-americana “Billboard”.



Originalmente chamados de Sigma 6, a banda ficou inicialmente famosa como pioneira no rock psicodélico. Mas após a saída de Syd Barrett (um dos membros fundadores), que se afastou após uma deterioração mental pelo uso de LSD, foi quando eles marcaram o gênero pelo qual eles ficariam conhecidos: o rock progressivo.





Já sob o nome Pink Floyd, em homenagem a dois artistas de blues (Pink Anderson e Floyd Council), o grupo conquistou fãs pelas letras poéticas, sons experimentais e shows elaborados repletos de jogo de luzes. Além, é claro, de seus álbuns complexos.



Dark Side of the Moon

A obra prima floydiana não é apenas o terceiro álbum mais vendido da história (atrás apenas de “Thriller” do Michael Jackson e “Back in Black” do AC/DC), é também a reinvenção do gênero como se conhecia até então.

Gravado na Abbey Road, estúdio homenageado pelos Beatles e único na época que trabalhava com vários canais para gravação, as dez faixas foram escritas e compostas em um disco conceitual, que durante seus 42 minutos se conectam para chegar em um único final.



As metáforas em formato de música influenciam bandas até hoje, como o Flaming Lips, que gravou o “The Dark Side of the Moon” na sua própria interpretação. Além de David Bowie, Queen, Dream Theater, Tame Impala e Smashing Pumpkins que já declararam abertamente serem influenciados pelo grupo.



O impacto do LP na cultura pop é indiscutível. O icônico prisma refratando uma luz branca em um leque de cores representado na capa, por exemplo, já foi reproduzido e parodiado por diversos outros artistas e memes, transcendendo seu significado inicial, sobre as diversas interpretações que o disco podia incorporar.



Dark Side of the Oz

É impossível falar de “The Dark Side of the Moon” sem lembrar do mistério do filme “Mágico de Oz”. A teoria se refere a uma sincronia proposital entre o filme e o álbum, duas obras de sucesso com mais de 30 anos de separação que, supostamente, teriam uma conexão.



A lenda diz que, ao dar play no vinil assim que a logo da MGM aparece, o som das músicas com as imagens do filme se completam e diversos momentos de sincronia acontecem, como a protagonista Dorothy, correndo com seu cachorro no momento da canção “On the Run”. Apesar de membros do conjunto negarem até hoje, diversos fóruns na internet ainda acreditam que não é apenas uma coincidência.



Aniversário

O quinta década está sendo comemorada com o lançamento de um box comemorativo que inclui CD e vinil do disco original remasterizado, além do LP do show ao vivo em Wembley Empire Pool, London, 1974. A Amazon também está lançando o livro “Inside Out”, escrito por Nick Mason, que conta a história por trás dos bastidores das gravações e curiosidades. Já aqui no Recife, a banda Atom Pink Floyd fará um tributo em espetáculo imersivo 3D no Teatro Guararapes no sábado (11).

