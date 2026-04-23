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Tragédia Darrell Sheets, do reality show Quem Dá Mais?, é encontrado morto nos EUA De acordo com o Departamento de Polícia local, o caso está sob investigação

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao fim do texto onde buscar ajuda.

O colecionador e personalidade da TV Darrell Sheets, conhecido por sua participação no reality show Quem Dá Mais?, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 22, aos 67 anos, em sua residência em Lake Havasu City, no Estado do Arizona, nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Polícia local, o caso está sob investigação. As autoridades informaram que o corpo foi encontrado durante a madrugada, após uma chamada de emergência, e que as circunstâncias da morte ainda estão sendo apuradas pela unidade de investigações criminais.

O que diz a polícia

Em comunicado oficial, a polícia informou que agentes foram acionados por volta das 2h para atender a uma ocorrência em uma residência.

"No local, os policiais encontraram um homem que apresentava o que parecia ser um ferimento de bala autoinfligido na cabeça. Ele foi declarado morto ainda no local", informou a corporação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Condado de Mohave, onde passará por exames que devem confirmar oficialmente a causa da morte.

Investigação inclui possível assédio online

Além das circunstâncias iniciais, a polícia também analisa outras informações relacionadas ao caso. Segundo o sargento Kyle Ridgway, as autoridades estão cientes de relatos envolvendo possíveis episódios de assédio online contra Sheets.

As declarações vieram após o colega de programa Rene Nezhoda afirmar nas redes sociais que Darrell vinha sendo alvo de ataques recentes.

"Ele estava sendo atormentado por alguém (…) espero que isso seja investigado", disse Nezhoda em vídeo publicado após a notícia da morte.

Trajetória no reality show

Darrell Sheets ficou conhecido por sua participação no reality Quem Dá Mais? (Storage Wars, no original), exibido pelo canal A&E. Ele integrou o programa entre 2010 e 2023, aparecendo em mais de 160 episódios.

Ao longo dos anos, ganhou o apelido de "The Gambler" ("O Apostador"), devido ao seu estilo ousado nos leilões de depósitos abandonados, muitas vezes baseado na intuição.

Vida após a TV

Após deixar o programa, Sheets se aposentou no Arizona, onde passou a administrar uma loja de antiguidades chamada Havasu Show Me Your Junk.

Em 2019, ele enfrentou problemas de saúde após sofrer um ataque cardíaco, mas continuou ativo em projetos pessoais e negócios locais.

Homenagens e lembranças

Após a confirmação da morte, colegas e fãs passaram a prestar homenagens nas redes sociais. Rene Nezhoda destacou que, apesar da rivalidade exibida no programa, os dois mantinham uma relação de amizade fora das câmeras.

"No fundo, éramos amigos. Ele era um trabalhador incansável e se importava muito com a família", afirmou.

Caso segue em investigação

A polícia segue apurando todos os elementos relacionados à morte de Darrell Sheets, incluindo as alegações recentes que surgiram após o ocorrido. Até o momento, não há novas atualizações oficiais sobre o caso.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.



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