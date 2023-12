A- A+

filme Das telas de pintura para as do audiovisual: vida de José Cláudio vai virar documentário Ainda em vida, o multiartista, falecido na terça (12), deu autorização para a realização da produção, idealizada por sua sobrinha

A vida e a obra do multiartista José Cláudio, que faleceu na última terça (12), vão ganhar documentário. O longa-metragem estava sendo gravado com o artista ainda em vida, que autorizou a produção do filme, idealizado pela sobrinha Isabela Pontes, filha da irmã mais nova de José Cláudio, Aurora Pontes.

O diretor do documentário, Amaro Filho, comenta o convite para realizar a obra. “Quando recebi a proposta de Isabela Pontes, para fazer um filme sobre o pintor José Cláudio, seu tio, vislumbrei uma das missões mais importantes da minha vida como documentarista. O desafio ainda está sendo grandioso mesmo com sua morte.”

O roteiro do documentário já passou pela Lei Paulo Gustavo, mas aguarda liberação de verba prometida pela Prefeitura do Recife para viabilizar parte do orçamento do filme.

Produção familiar

Apesar dos inúmeros produtores e cineastas interessados em fazer um filme sobre o artista, José Cláudio sempre rejeitou a ideia. Em 2022, sua sobrinha, a jornalista Isabela Pontes, fez mais uma proposta ao tio, que aceitou.

“Sempre pensei nisso, pois desde criança admirei aquele tio excêntrico e talentoso, que, além do seu legado, tinha um lado sonhador e persistente inspirador a ser dividido com mais pessoas”, diz Isabela. A jornalista é, também, co-roterista e produtora executiva do longa.

O filme

O documentário vai mostrar a vida, a arte, a intimidade e a família de José Cláudio, mas pretende também abrir espaço para contar sobre a arte pernambucana, tendo em vista o que ele representa para o Estado e a arte brasileira, além de como contribuiu para história da pintura pernambucana ganhar dimensão nacional.



