Vendas do card do The Town já tem data; confira

O The Town voltará ao Autódromo de Interlagos em setembro, mas as vendas do card que garante o ingresso no festival começam bem antes.

A partir do dia 20 de fevereiro, às 19h, estarão abertas as vendas do The Town card. A compra do ticket antecipado é equivalente a um ingresso de gramado.



Mais adiante, será possível trocar o “card’ por uma entrada para qualquer um dos cinco dias de evento.

Os ingressos serão totalmente vendidos pela plataforma ticketmaster e variam de R$ 895 inteira) e R$ 447,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência.

O The Town está marcado para os dias 6, 7, 12,13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, onde será montada a chamada "Cidade da Música".

Artistas de jazz e blues anunciados

Na terça-feira (11), o The Town anunciou os nomes do jazz e do blues que estarão no palco São Paulo Square, que recria prédios históricos da cidade, caso da Catedral da Sé e do Mercadão.

O britânico Jacob Collier (sete vezes ganhador do Grammy e que se apresentará em duas noites do festival), a revelação Stacey Ryan, o saxofonista Kamasi Washington, além do grupo texano Snarky Puppy estão confirmados.

Entre os brasileiros, o São Paulo Square receberá o compositor João Bosco, as cantoras Alaíde Costa e Claudette Soares (que farão uma homenagem à bossa nova ao lado de uma big band formada para o festival), Tony Gordon (vencedor do The Voice Brasil, em 2019) e Annalu e Ricardo Arantes (mirando uma remontagem da parceria entre Lady Gaga e Tony Bennett)

