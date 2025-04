Datena dá bronca em repórter ao vivo e gera climão

A- A+

Datena cometeu uma gafe no programa Tá na Hora, que foi ao ar ao vivo nesta quinta, 10.

Ele errou o nome da repórter Nicole Bonetti e, após ser corrigido por ela, disparou: "Por gentileza, Daniele [nome de outra repórter], quando você ouve o apresentador te chamar, depois você reclama".

O programa faz parte da grade diária do SBT. "Fala primeiro a notícia que você tem que dar [...] O mais importante é a notícia, o apresentador fica em segundo plano".



A repórter seguiu com a notícia após a "bronca" de Datena, mas teve o nome trocado por "Daniele" novamente. Em um vídeo exclusivo para o portal Leo Dias, o apresentador pediu desculpas: "Estava escrito na lauda um nome diferente do dela, e ela corrigiu.

Você tem, por tendência, ler o que está escrito ali, porque são centenas de nomes ditos todos os dias".



"Não estou querendo tirar a minha responsabilidade, mas erros acontecem. Me desculpe, Nicole, você tem uma carreira brilhante pela frente", completou.



No Instagram, Nicole deixou uma nota agradecendo o carinho do público e disse que não imaginava tamanha repercussão.

"Minha chateação foi nada perto de tanto apoio. Estou bem. Verdadeiramente em paz e muito grata por tantas pessoas terem entendido que, de fato, eu não sabia que ele estava falando comigo e por isso o corrigi pela segunda vez", desabafou.



Nas redes sociais, usuários debateram a questão: "O mais importante é saber tratar as pessoas com educação, Datena", disse uma.



Outros concordaram com a atitude do apresentador.



"Os dois estão errados, você não deve nunca corrigir um superior ou colega em público, reclamasse depois no privado. E ele é grosso demais", finalizou outro internauta.

