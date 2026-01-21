Qua, 21 de Janeiro

Datena deixa a RedeTV! e terá programa na EBC; saiba mais

Datena está indo para a EBC e terá um programa de entrevistas na TV Brasil, com previsão de estreia em fevereiro e cujo primeiro convidado da atração deve ser o presidente Lula

DatenaDatena - Foto: Reprodução/Internet

O apresentador José Luiz Datena confirmou sua saída da RedeTV! nesta quarta-feira (21) durante uma interação com Sônia Abrão no programa Brasil do Povo.

"Eu estou indo para um novo desafio. Confesso que estou cansado de fazer o programa da tarde, não é brincadeira. Não é mole fazer o programa por duas horas e meia, três horas, todos os dias", falou ele.

O comunicador ainda reforçou a boa relação com Amilcare Dallevo, dono da emissora. "É apenas um até logo. O Amilcare é meu irmão, não é apenas um patrão. [...] Ele me disse que não importam os anos, ele só tem uma palavra."

Procurada pelo Estadão, a RedeTV! confirmou que Datena "encerrou sua passagem pela emissora, mantendo as portas abertas para futuros projetos".

Datena está indo para a EBC e terá um programa de entrevistas na TV Brasil, com previsão de estreia em fevereiro e cujo primeiro convidado da atração deve ser o presidente Lula.

