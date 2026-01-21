A- A+

TELEVISÃO Datena esquece o terno, aparece de camiseta em transmissão ao vivo e revela tatuagens Descuido aconteceu porque o apresentador costuma usar roupas do acervo da emissora, mas levou os ternos para casa durante as férias e acabou se confundindo ao retornar ao trabalho

O apresentador José Luiz Datena entrou no ar de um jeito diferente do habitual nessa terça-feira, 20. À frente do Brasil do Povo, da RedeTV!, ele apareceu vestindo apenas uma camiseta, nada do tradicional terno que o acompanha há décadas na televisão.

A explicação veio logo na conversa inicial com Sonia Abrão. Datena contou que simplesmente esqueceu o terno em casa, algo raro em sua trajetória profissional. "Depois de 50 anos de trabalho, pela primeira vez na minha vida eu esqueci."

Segundo o apresentador, o descuido aconteceu porque ele costuma usar roupas do acervo da emissora, mas levou os ternos para casa durante as férias e acabou se confundindo ao retornar ao trabalho. "Achei que ainda estava de férias", brincou.

Tatuagens em destaque

A ausência do paletó acabou revelando detalhes pouco vistos pelo público. Datena mostrou tatuagens que normalmente ficam escondidas: a palavra "Cristo" em um dos braços, a frase "paz de Cristo" no outro e, no pulso, a palavra "dama", uma homenagem à esposa, Matilde, com quem é casado há quase 50 anos. Ao comentar sobre, o apresentador explicou que eles fazem referência à fé, à família e a momentos importantes de sua vida.

