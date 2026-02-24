A- A+

televisão Datena estreia programa de entrevistas na TV Brasil em março Na Mesa com Datena será exibido na próxima terça-feira às 21h

Na próxima terça-feira (3) estreia o novo programa de entrevistas da TV Brasil. O programa Na Mesa com Datena será semanal, sendo exibido nas terças-feiras, às 21h, com apresentação do jornalista José Luiz Datena. Na segunda-feira (23), Datena estreou na Rádio Nacional o programa Alô Alô Brasil.

“É uma honra estar chegando à EBC. Primeiro para um programa de entrevistas, que eu adoro fazer. A arte da entrevista é dar espaço ao entrevistado. A grande estrela de uma entrevista é o entrevistado”, afirmou Datena.

Datena é jornalista há mais de 50 anos, tendo passado pelas principais emissoras de televisão e rádio do país. Venceu duas edições do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos.

Sua chegada à EBC integra a estratégia da empresa de valorizar o jornalismo em seus veículos, com ampliação do tempo dedicado à cobertura factual, aprofundamento de temas de interesse público e ainda uma maior integração entre rádio e televisão.

A iniciativa busca também fortalecer a comunicação pública enquanto espaço de informação confiável e acessível, em diálogo direto com a pluralidade de ideias que marca a sociedade brasileira.

“No contexto em que vivemos, de intenso ruído informacional, o jornalismo é um ativo central. Precisamos fortalecê-lo para oferecer à população informação segura, contextualizada e com capacidade de gerar reflexão. Portanto, estamos reconhecendo o papel e a importância do jornalismo ao trazê-lo ainda mais para a grade da TV Brasil e da Rádio Nacional”, afirma o presidente da EBC, André Basbaum.

Na Mesa com Datena – Estreia terça-feira (3/3), às 21h, na TV Brasil

