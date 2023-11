A- A+

Olinda, costumeiramente tomada por sonoridades diversas, será anfitriã neste domingo (12) do encontro que vai ressoar, entre outros ritmos, coco de roda, carimbó, maracatu e ciranda com a pernambucana Lia de Itamaracá e a cantora e compositora baiana Daúde.



O show, marcado para as 17h, acontece na Casa Estação da Luz, sob a direção musical de Guga Fonseca - que também estará à frente dos teclados na banda que acompanha Lia, composta ainda por Max Matias (bateria), Deco do Trombone, Ganga (percussões) e Lígia Fernandes (guitarra).



A formação dos músicos no palco permite desde a execução de cirandas tradicionais, a exemplo de "Minha Ciranda", "Preta Cirandeira" e "Quem Me Deu Foi Lia", a cancioneiros experimentais do álbum "Ciranda sem Fim", com "Falta de Silêncio", "Desde Menina" e "Peixe Mulher" integrando a playlist.





O encontro entre Lia e Daúde em Olinda será mais um entre outros tantos que têm sido realizado por ambas - São Paulo, na Casa de Francsica e no Forró da Lua Cheia estão entre os locais que receberam o dueto.



E a apresentação na Casa Estação da Luz vai se somar aos planos de um registro fonográfico que deve marcar a parceria de ambas para a posteridade.



"Mar de Fogo", "Dorme Pretinho" estão entre as canções mais recentes que vão integrar o repertório. "Moreninha do Dente de Ouro", "Areia" e "Dança do Papangu" também integram o set list do show de Lia e Daúde - a baiana, inclusive, que terá um set próprio para a apresentação, virá acompanhada do músico Clauber Fabre, guitarrista da sua banda.



Serviço

Show de Lia de Itamaracá e Daúde

Quando: Domingo (12), 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Veja também

Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro