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Música Dave Grohl está animado para voltar ao Brasil com Foo Fighters: "Vai ser uma loucura total" Ao ser lembrado pela repórter Carolina Cimenti de que o público do festival pode chegar a 100 mil pessoas, o cantor destacou a energia dos brasileiros

Dave Grohl falou sobre a expectativa de voltar ao Brasil com o Foo Fighters para uma apresentação no Rock in Rio. Em entrevista exibida pelo Fantástico no último domingo, 30, o músico destacou a relação da banda com o público brasileiro e lembrou o tamanho dos shows realizados no País.

Ao ser lembrado pela repórter Carolina Cimenti de que o público do festival pode chegar a 100 mil pessoas, Grohl destacou a energia dos brasileiros. "Essa é uma das coisas lindas da música: ela realmente une as pessoas. E o Brasil, a energia que tem lá... vai ser uma loucura total", disse.

"É insano! No Brasil acontecem nossos maiores shows", afirmou. O Foo Fighters se apresenta no Rock in Rio no dia 4 de setembro. A banda também tem shows previstos em Belo Horizonte e em São Paulo em fevereiro.

Do Nirvana ao Foo Fighters

Grohl também relembrou o início da carreira. Aos 17 anos, abandonou a escola e saiu de casa para tocar bateria na banda punk Scream. Anos depois, entrou para o Nirvana, grupo que alcançou sucesso mundial no início da década de 1990.

"Quando eu comecei a tocar, eu nunca pensei que isso se tornaria uma carreira. Aí, o Nirvana explodiu e nossas vidas se transformaram", contou.

Questionado sobre o que diria a uma versão mais jovem de si mesmo se pudesse voltar no tempo, respondeu: "Eu provavelmente diria que você nunca vai acreditar no que vai acontecer."

Após a morte de Kurt Cobain, em 1994, Grohl chegou a considerar abandonar a música. No ano seguinte, criou o Foo Fighters, banda com a qual lançou 12 álbuns e conquistou 15 prêmios Grammy.

'Eu coleciono momentos'

A música também passou a fazer parte da trajetória da filha mais velha de Grohl, Violet, que lançou seu primeiro álbum em 2026. O cantor disse que percebeu a relação dela com a música ainda na infância.

"Eu sabia que a Violet seria musicista desde que ela tinha quatro anos", afirmou.

No livro O Contador de Histórias: Memórias de Vida e de Música, Grohl escreveu: "Nunca fui de colecionar 'coisas'; eu coleciono momentos."

Durante a entrevista, o músico também falou sobre a relação com a mãe. Questionado se a considerava sua heroína, respondeu: "Cem por cento."

Música ajudou Dave Grohl a enfrentar perdas

Grohl perdeu a mãe e Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters e um de seus melhores amigos, em 2022. Ao Fantástico, ele contou que encontrou na música uma forma de lidar com as duas mortes.

"A maneira como consigo, de certa forma, colocar meus sentimentos para fora e me expressar sempre foi através da música", afirmou.

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