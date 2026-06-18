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SAÚDE Daveigh Chase: quadro de desnutrição da atriz de 35 anos evoluiu para uma meningite e a morte Segundo o seu namorado, ela teve uma infecção sanguínea, que prejudicou progressivamente sua saúde

Nesta quarta-feira (17), o mundo da cultura pop foi surpreendido com a morte da atriz Daveigh Chase, aos 35 anos. Ainda como atriz mirim, ela dublou Lilo no sucesso da Disney 'Lilo & Stitch', em 2002, e também foi protagonista do filme "O chamado". Mas também trabalhou em outras produções, como 'A Viagem de Chihiro' e 'Donnie Darko'.

O notícia da morte não chamou a atenção apenas pela idade de Daveigh, mas também pela rapidez da evolução do seu quadro de saúde. Ainda no início deste mês, o seu namorado, Roy Hernandez, informou à mídia americana que ela se internara com um quadro de desnutrição.



Segundo o site TMZ, a situação se complicou rapidamente durante o período de internação. Após dar entrada no hospital, ela contraiu uma infecção sanguínea que evoluiu para um quadro de sepse. A infecção provocou falência múltipla de órgãos, agravando ainda mais seu estado de saúde. Posteriormente, os médicos diagnosticaram a atriz com meningite.





Daveigh Chase morreu aos 35 anos de idade — Foto: Reprodução / Instagram

Perigos da meningite

A meningite bacteriana aguda é uma doença grave que provoca inflamação das meninges, as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Segundo artigo publicado pelo médico Robyn S. Klein, da Universidade de Western Ontario, trata-se de uma infecção que se desenvolve rapidamente e é considerada uma emergência médica, exigindo tratamento imediato para reduzir o risco de complicações graves e morte. Ele destaca também que as vacinas podem prevenir alguns tipos de meningite bacteriana.





De acordo com a publicação, a doença pode surgir quando bactérias alcançam as meninges por diferentes vias. Uma delas é a corrente sanguínea, como foi o caso da atriz em Los Angeles. Nesses casos, uma infecção no sangue pode permitir que os microrganismos se espalhem pelo organismo até atingir o sistema nervoso central, desencadeando a meningite. Klein destaca que algumas bactérias são capazes de causar tanto infecção sanguínea quanto meningite, tornando a combinação especialmente perigosa. No caso de Daveigh, é possível que a infecção tenha ocorrido durante a sua internação na unidade hospitalar para o tratamento para a desnutrição.

O principal risco está na velocidade com que o quadro pode evoluir. Embora os sintomas possam se desenvolver ao longo de três a cinco dias, a doença também pode se manifestar de forma fulminante. Embora não seja comum, Klein destaca que a meningite bacteriana é uma das poucas doenças em que uma pessoa jovem e previamente saudável pode apresentar sintomas leves ao se deitar e morrer poucas horas depois. Em adultos, a enfermidade pode levar ao coma e à morte em questão de horas. Em crianças, a evolução pode ser ainda mais rápida.

A gravidade da doença está relacionada, entre outros fatores, ao intenso processo inflamatório que ocorre ao redor do cérebro, que é revestido justamente pela meninge. O inchaço cerebral pode comprometer funções vitais do organismo, provocar alterações do estado mental, perda de consciência e outras complicações potencialmente fatais.

Em alguns tipos de meningite bacteriana, a infecção pode atingir simultaneamente a corrente sanguínea. Nesses casos, podem surgir coágulos, sangramentos e danos em diversos órgãos, agravando significativamente o quadro clínico e aumentando o risco de morte.

Apesar da alta gravidade, o prognóstico melhora consideravelmente quando o tratamento é iniciado rapidamente. Por isso, a meningite bacteriana é tratada como uma urgência médica. Segundo o médico, atrasos no diagnóstico e no início dos antibióticos aumentam o risco de lesões neurológicas permanentes e de morte.

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