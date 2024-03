A- A+

BBB 24 Davi aconselha aliadas sobre atitude com convidados do BBB 24: "precisa ter o autocontrole" Baiano chamou a atenção de Isabelle, Beatriz e Alane sobre o comportamento que pode prejudicar a todos

A punição tomada por Beatriz e Alane por derrubarem a apresentadora Sabrina Sato, que visitou a casa do BBB 24 nesta quarta-feira (20), segue sendo assunto no seu grupo de aliados. Davi aconselhou as duas a repensarem o comportamento, usando um caso hipotético que poderia acontecer com Isabelle.



"Entrou um grande artista aqui na casa, entrou a Simone Mendes... A Isabelle é louca pela Simone Mendes. A Simone Mendes entrou aqui e 'aiii, Simone Mendes, te amo, tudo que e quero na minha vida'... Tem várias pessoas para a moça ver e você tá lá na frente dizendo assim 'meu Deus do céu, quero ver outras pessoas' e você tá lá. Olha que diferença! O tempo que você tá dizendo que é louca e adora a mulher... você tá no BBB, a mulher tá na sua frente, olha que diferença: 'Simone Mendes, que prazer ver você. Posso dar um abraço? Poxa, sou sua fã, sou lá de Manaus, é um prazer imenso te reconhecer, espero te ver lá fora'.", disse.

"Não seria eu", retrucou a manauara. "Você vai dar um grande abraço nela... O tempo que você perdeu gritando com ela, você se apresentou para ela e falou quem é você. Entra a questão do controle: às vezes, a falta de controle que a gente tem faz com que a gente não viva coisas. Simone Mendes chega lá fora e vai falar 'cara, entrei no BBB, conheci a Isabelle e sei quem a Isabelle é'", argumentou o baiano.



Davi seguiu aconselhando Beatriz sobre a importância de se ter autocontrole. "Eu te pergunto: qual foi a imagem que você passou para ela? Você foi você? Foi, mas tem certos momentos na vida que a gente tem que ter nosso autocontrole. A gente tem que ser a gente? Tem! Você não vai deixar de ser alegre, divertida, brincalhona, elétrica, mas tem situações que a gente precisa ter o autocontrole e o autodomínio das nossas emoções, porque nossas emoções podem nos atrapalhar", apontou.



"Quando ela [Sabrina] foi embora, sentamos eu e Matteus e ralhamos vocês três 'vai dar m*rda'. Vocês falaram 'sou eu' e acabou a conversa. Depois de um tempo, olha a m*rda! Tem situações que a gente tem que ter controle. Isso fez com que você ultrapassasse o seu limite. Tem que ter controle das nossas emoções porque pode nos atrapalhar. Eu vejo Xande de Pilares só pela televisão e o cara veio aqui tocando, véi! Léo Santana tava na minha frente, mas nem por isso eu pulei em cima dele", lembrou o motorista de aplicativo.

