Davi acorda cedinho, volta a limpar a cozinha e preparar o café da manhã da Xepa e é criticado

Após passar um dia sem cozinhar para os colegas de confinamento em resposta às críticas na dinâmica do Sincerão de que teria estragado comida e deixado os colegas "com fome", Davi acordou cedo nesta quarta-feira (24), por volta das 5h da manhã, e voltou a organizar organiza a mesa do café da Xepa, serviço que tem feito desde o início do confinamento do BBB 24.



O baiano começou limpando a cozinha e, em seguida, organizou pães e talheres na mesa, com ovos e bananas fritos. Pela manhã, após o toque de despertar, Raquele chegou à cozinha e perguntou a Matteus quem preparou a mesa do café da manhã. O gaúcho disse acreditar que foi Davi, que a essa hora já havia voltado a dormir.



Novas críticas

Giovanna e Michel, comendo o café da manhã preparado pelo baiano, reclamaram. "Tá muito ruim, né? É porque ele [Davi] fez cedo", disse Michel. "Tá gelada", reclamou Giovanna.



Davi voltou a ser criticado por Yasmin, Bin, Rodriguinho e Luigi, que agora reclamam que a fruta do VIP acabou por conta do bolo de frutas que o Davi fez quando ainda estava no VIP.

