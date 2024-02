A- A+

BBB24 Davi afirma que não confia mais em Deniziane, uma das emparedadas desta semana O motorista de aplicativo desabafou com a aliada Isabelle sobre a sister

Em conversa com Isabelle, Davi revelou que não confia mais em Deniziane, uma das emparedadas do último domingo (18). O baiano relembrou da confusão que os dois tiveram antes da formação do Paredão.

Deniziane acusou o motorista de aplicativo de esconder limões dentro do BBB 24. Ela encontrou as frutas na dispensa da Xepa. A sister deu a bronca na área externa da casa na frente de outros participantes, o que chateou Davi.

"Ela falou que ela estava juntando minhas atitudes aqui dentro pra chegar à conclusão de que eu sou egoísta. Falou que na prova do Mercado Livre eu tava sendo egoísta em querer só ganhar, ficar pegando as caixas e colocando do lado" iniciou o baiano.

"Se eu estivesse fazendo alguma atitude que a produção visse que eu estava burlando o sistema do jogo, eles iam me desclassificar na hora! Tem pessoas aqui ao longo do tempo que a gente vai abrindo o olho e não confia mais, por conta das atitudes", completou o brother que recebeu apoio da aliada Isabelle.

