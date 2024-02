Davi atende Big Fone, fica imune e divide casa; confira detalhes da votação deste domingo (4)

A- A+

É noite de Formação do Paredão no BBB 24 e o participante Davi atendeu o Big Fone que tocou às 18h20 deste domingo (4). Ele está imune no paredão que será formado mais tarde.

O brother também dividiu a casa em dois grupos para a votação. Essa divisão não se aplica à líder Fernanda. O paredão será formado ao vivo a partir das 23h10.

“Atenção, preste bem atenção: você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder. Repetindo: você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o Líder”, disse a mensagem do Big Fone.

As pulserias vermelhas foram distribuidas para MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin, que formam um grupo.

O segundo grupo é composto por Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa.

Votação

O Paredão será quádruplo e o primeiro da temporada que o voto do público será para eliminar. O anjo Matteus é autoimune e também imuniza uma pessoa durante a votação.

O primeiro voto desta noite será aberto. O grupo A votará no grupo B e vice-versa. Com isso, dois participantes serão emparedados. Após o primeiro momento, será dado um segundo voto, desta vez, fechado, no Confessionário. Mais dois serão emparedados. Nessa segunda etapa, os participantes votarão em pessoas do próprio grupo.

No total, cinco pessoas serão emparedadas. Porém, todos, exceto o indicado pelo Líder, participam da Prova Bate e Volta. O participante que ganhar a prova estará salvo do Paredão.

