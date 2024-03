A- A+

BBB 24 Davi atende verdadeiro Big Fone e está no paredão que será formado neste domingo (3) O verdadeiro Big Fone tocou após cinco toques falsos que aconteceram na sexta (1º), no sábado (2) e domingo (3)

É noite de Formação do Paredão no BBB 24 e o participante Davi atendeu o Big Fone que tocou às 17h20 deste domingo (3) e já está emparedado. A votação acontece a partir das 23h10.

O verdadeiro Big Fone tocou após cinco toques falsos que aconteceram na sexta (1º), no sábado (2) e domingo (3).

Davi atendeu ao Big Fone duas vezes na sexta-feira (1º). No sábado (2) a primeira chamada foi atendida por Alane. Já a segunda chamada do dia, que foi após o programa ao vivo, foi Davi quem atendeu novamente. E neste domingo, às 6h, ele atendeu novamente no aparelho.

Veja também

CELEBRIDADES Após dificuldade com linha de roupas, Beyoncé aposta em produtos para cabelo