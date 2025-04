A- A+

Famosos Davi Brito anuncia que será pai e esclarece relacionamento: "Ela quer ficar sozinha" O campeão do BBB 24 está em um relacionamento com a dentista Adriana Paula desde janeiro deste ano

O campeão do BBB 24 Davi Brito anunciou que será pai, nesta terça (8), por meio de suas redes sociais. "Papai calabreso está na área", compartilhou no post.

Mas diversos internautas questionaram o status do relacionamento do ex-BBB com sua parceira, Adriana Paula. De acordo com Davi, o casal ainda está junto, mas a afirma que a mãe de seu filho está passando por um momento pessoal.

"...ela quer ficar sozinha. Quer um tempo, quer respirar. Quer raciocinar tudo isso que está acontecendo" disse Davi nos stories de sua conta no Instagram.

Mas os seguidores do influencer apontaram uma curiosidade sobre o casal: Davi e Adriana não se seguem no Instagram

Apesar das discussões apontadas pelos internautas, Davi Brito afirma estar preparado para receber a criança na família: "Quero muito que venha menina! Nossa família está crescendo e vai receber mais essa benção. Vou ser um paizão" comemorou o ex-BBB.

