Davi Brito é detido em Salvador por dirigir embriagado e sua mãe se pronuncia; entenda

A- A+

A semana de polêmicas envolvendo o baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, continua gerando conteúdo, desta vez nas páginas policiais. Na madrugada desta quinta-feira (17), o campeão do BBB 24 foi levado para uma delegacia em Salvador após dirigir bêbado.



Segundo Kadu Brandão, do portal iBahia, Davi foi parado em uma abordagem da Guarda Municipal de Trânsito que conduzia a operação da Lei Seca e apresentou sinais de embriaguez.



De acordo com o portal, o ex-BBB ainda teria tentado despistar os agentes simulando uma falha no veículo. “A equipe visualizou o referido condutor a aproximadamente 100 metros do ponto de bloqueio. O indivíduo desceu do veículo pela porta do motorista, acionou o pisca-alerta e abriu o capô do automóvel, simulando uma pane mecânica”, diz o relatório da ocorrência divulgado.

Mãe de Davi se pronuncia

A mãe do influenciador, Elisângela Brito, participo do programa Balanço Geral da Bahia desta quinta-feira (17) e se pronunciou sobre o ocorrido.



Elisângela disse estar tensa com a situação. “Eu sei que Davi tava de cabeça quente, cheia, e deve ter saído pra extravasar, pra beber, pra botar pra fora. Imagino que seja isso”, disse.

A mãe de Davi Brito também explicou que ele está passando por um momento difícil. “Liguei pra ele, ele está fazendo uns exames no hospital e não pode falar. Mandei umas mensagens de calma, que ele está de cabeça quente”, explicou.

Veja também