Campeão do BBB 24 Davi Brito, ex-BBB, passa por cirurgia, diz equipe Comunicado não informa a causa da operação, mas, no último dia 23, Davi anunciou que passaria por um procedimento estético

Davi Brito, campeão do BBB 24, passa por uma cirurgia neste sábado, 26, segundo informações divulgadas por sua equipe em seu perfil oficial no Instagram.





O comunicado não informa a causa da operação, mas, no último dia 23, Davi anunciou que passaria por um procedimento estético, uma lipoaspiração na região do abdômen.



"No momento, estamos aguardando a liberação dos próximos boletins médicos para dar a notícia", complementa a assessoria de Davi Brito na nota.

