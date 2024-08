A- A+

FAMOSOS Davi Brito faz aniversário e bolo de sua mãe viraliza: relembre polêmicas do campeão do BBB Ex-motorista de aplicativo baiano completa 22 anos neste sábado (24)

Davi Brito, campeão do BBB 24, da TV Globo, completou 22 anos neste sábado (24), e a data foi parar nos tending topics do X, os assuntos mais comentados da rede social. Uma das fotos a viralizar pela manhã foi a do bolo oferecido por Dona Elisângela, mãe do ex-BBB.

Com quatro camadas, com a base tendo uma imagem de pontos turísticos de Salvador (BA), como o Pelourinho e o Farol da Barra, o bolo traz um troféu no topo e uma foto de Davi, além da mensagem: "Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória!". Na legenda da foto postada nos stories, ela escreveu: "O cara comum da Bahia".





Bolo postado por mãe de Davi Brito nos seus stories — Foto: Reprodução Instagram

Nas redes sociais, fãs parabenizaram o ex-BBB e postaram momentos icônicos de sua participação na casa. Desde que venceu o reality show, levando um prêmio de cerca de R$ 3 milhões, Davi continuou rendendo polêmicas na internet. Relembre algumas delas:

Desistência do curso de Medicina

Após emocionar o público ao ganhar, como um dos prêmios dados durante a competição, uma bolsa de estudos para um curso de Medicina, que dizia ser seu sonho, Davi disse que não pretendia mais cursar a faculdade. Em entrevista ao podcast "Vem que tem", do portal Metrópoles, o ex-motorista de aplicativo falou sobre a decisão.

"Todo mundo tem o direito de mudar. Ninguém vai ser julgado por querer mudar. Meu plano, quando entrei na casa, era me formar doutor, mas ninguém é obrigado a seguir os planos. Fui campeão e meus caminhos mudaram", disse o baiano.

Término com Mani Reggo

Assim que saiu da casa, o relacionamento de Davi com Mani Reggo virou uma obsessão nas redes sociais. Na casa, ele dizia que era casado com a baiana, mas, ao sair, a chamou de namorada e disse, no "Mais você", que eles estavam se conhecendo.

Apesar de, o início, ele negar que os dois haviam terminado, não demorou muito para que a separação se confirmasse e o vencedor do programa começasse a curtir a solteirice.

Voluntariado no RS

Em maio, quando chuvas sem precedentes inundaram diversas cidades do Rio Grande do Sul, Davi foi para o estado ajudar as vítimas. Ele divulgou sua chave-PIX para receber doações e, cobrado, mostrou nas redes sociais recibos de compras feitas. Ele também acabou admitindo que usou parte do dinheiro para viajar para o estado.

"Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios".

Ele também foi criticado por aparecer sorrindo em selfies no meio da devastação.

Perda de contrato

Quando Davi conseguiu fechar uma "publi" com uma casa de apostas — as famosas Bet — não demorou muito tempo para o contrato cair por terra. Isso porque o rapaz, sem querer, divulgou uma empresa concorrente nos Stories do Instagram.

No final de julho, ele gravou um vídeo para o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, em que pedia um palpite para um jogo do Campeonato Brasileiro. O artista repostou o vídeo, mas, na sequência, havia uma publicidade para uma Bet concorrente.

Foto do termômetro

Em meados de julho, quando o milionário namorava a dançarina amazonense Tamires Assis, ele fez um post explicando por que a moça não iria a Salvador, conforme combinado prévio. Ele estava "muito doente" e compartilhou até a foto de termômetro digital marcando a temperatura de 38,6ºC, para mostrar que estava com febre.

O mal-estar seria reação a uma grande tatuagem que ele nos braços. "Eu não estou me sentindo bem, tá certo? A Tamires estava até para vir hoje para cá, para Salvador, mas ela não vem mais, tá bom? Então, só para vocês não ficarem apertando a mente da menina lá, tá? Só estou deixando claro aqui o real motivo, né?", afirmou ele nos Stories.

Acontece que o tal termômetro nada mais era que uma foto genérica, pinçada do banco de imagens do Google.

Enquanto a celeuma rolava solta nas redes sociais, Tamires Assis não sabia de nada. No aeroporto de Brasília, onde havia aterrissado para embarcar num voo de conexão rumo a Salvador, a modelo e dançarina tentava resolver a melhor maneira de cancelar a viagem e conseguir um voo de volta para Manaus (AM), de onde havia vindo — ela mora lá.

"Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro (mostrando que estava com) febre e (dizendo) que ele estava passando muito mal", lamentou Tamires, na última quarta-feira (17), em vídeo publicado diretamente do aeroporto de Brasília.

Medida protetiva

O caso mais sério envolvendo o ex-BBB, no entanto, tem a ver com a Justiça. No início de agosto, Tamires Assis denunciou Davi Brito por ameaça e violência psicológica, e a Justiça concedeu à dançarina uma medida protetiva. Com isso, ele fica impedido de entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação (inclusive redes sociais e WhatsApp) e precisa manter distância física de, no mínimo, 300 metros.

Segundo Tamires, que fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em Manaus, Davi teria exibido uma arma de fogo para ela durante uma videochamada. A Justiça também suspendeu o porte/posse de armas de fogo dentro das cláusulas da medida protetiva.

Os advogados de Davi divulgaram a seguinte nota, à época: "Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação."

Veja também

televisão Astrid Fontenelle celebra a estreia de seu novo programa no GNT