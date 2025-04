Um ano após BBB, Davi Brito faz "reeducação na internet" e explica o porquê da escolha

A- A+

Desde que deixou o BBB 24 com o título de campeão, Davi Brito errou — errou, e não foi pouco. Isso é o próprio baiano de 22 anos quem diz.

Um ano após levar para casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o ex-motorista de aplicativo reconhece que "pisou na bola" em várias atitudes que acabaram se tornando grandes "polêmicas".

Na última quarta-feira (23), ele anunciou o começo de um processo de "reeducação na internet".

A nova fase, como promete, incluirá uma lista de várias mudanças, entre elas não mais aparecer publicamente sem camisa. Com uma estratégia traçada junto à própria assessoria, o rapaz quer criar uma nova imagem para si.

"Ficar sem camisa, e dançando, eu vou começar a evitar", adiantou o ex-BBB. "Ficar na praia de camisa? Não vou, claro! É doideira. Mas, assim, nos Stories (e nas redes sociais) vou começar a me reeducar. Vou começar a trazer essa educação para mim, com uma reeducação na internet. Muitas crianças me acompanham, além de muitas senhoras e mulheres casadas", justificou ele, por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram.



Em breve, o baiano se submeterá a uma lipoaspiração na barriga para definir o abdômen. O procedimento estético faz parte da tal "nova fase" a que ele se refere.

Mas o ex-BBB jura, ainda assim, que não pretende ficar expondo o corpo por aí. "Não acho legal, a não ser que eu esteja na piscina ou lugar de praia. Vou agora aparecer sempre vestido e bem arrumado", reforçou.

Nome envolvido em dezenas de polêmicas na web — a mais recente envolve o anúncio de um namoro meteórico com direito a uma gravidez perdida (que o levou às redes com testes de gestação para provar que não estava mentindo) —, Davi Brito ressalta que cometeu diversos equívocos do último ano pra cá.



"Vocês vão perceber, daqui pra frente, uma mudança muito boa em mim. Estou falando sério", ele promete.

"É um papo de virada de chave, entendeu? Até o jeito de eu falar vai mudar. Quando a gente erra, a gente tem que ser humano pra falar: 'Errei, sim'. E admito que errei em alguns pontos. Isso daqui também é aprendizagem para mim. Não sou uma máquina. Sou um ser humano", frisou ele.

