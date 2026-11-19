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Dança Davi Campos, jovem bailarino pernambucano aprovado na Bolshoi, se apresenta terça (24) no Recife Do frevo ao Bolshoi: jovem talento de 16 anos anuncia espetáculo "Davi Caminhos da Dança", buscando arrecadar recursos para a mudança para estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC)

O jovem bailarino recifense Davi Campos, 16 anos, conquistou o sonho de muitos jovens da sua idade: uma bolsa para estudar no Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC). Para arrecadar recursos e viabilizar os estudos na nova cidade, ele apresenta o espetáculo “Davi – Caminhos da Dança” na próxima terça (24), às 19h30, no Teatro Madre Chantal, do Colégio Damas, no Recife.



Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e estão à venda pela plataforma Outgo.



O espetáculo “Davi – Caminhos da Dança" uma autobiografia que transforma seus dez anos de dedicação à arte em uma narrativa construída por meio da dança. Com roteiro criado pelo próprio Davi, a montagem percorre os diferentes caminhos de sua formação artística, do frevo ao balé clássico, passando pelas quadrilhas juninas e outras manifestações da cultura popular pernambucana. No palco, grupos que fizeram e fazem parte de sua trajetória, além das participações especiais dos cantores Nena Queiroga e Carlos Filho.

Sobre o bailarino

Natural do Recife, Davi começou a dançar aos seis anos, na Escola de Frevo Maestro Fernando Borges. O talento como passista o levou a programas de televisão de alcance nacional, como Encontro com Fátima Bernardes e Programa Silvio Santos. Em 2018, conquistou o título de Príncipe do Frevo, no Bal Masqué Infantil, e venceu o Concurso de Passistas da Prefeitura do Recife em 2023, 2025 e 2026.

Em 2022, ingressou no balé clássico, no Studio de Danças Recife, ampliando sua formação e participação em festivais. No ano seguinte, esteve no Festival de Dança de Joinville. Entre os reconhecimentos conquistados estão os títulos de melhor bailarino no FAC Festival, em 2024 e 2025, e no Cena Festival, em 2025.

Sua trajetória também é marcada pela forte ligação com a cultura popular. Desde 2023, integra a Quadrilha Junina Raio de Sol, onde desenvolve trabalhos como dançarino e ator. No currículo, acumula participações em produções como Baile do Menino Deus, nas aberturas do Carnaval do Recife e do Festival Pernambuco Meu País, além de experiências no teatro e no audiovisual.

Do Recife para o Bolshoi

A aprovação na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil representa uma nova etapa na carreira de Davi, que deverá se mudar para Joinville para iniciar as aulas no final de janeiro de 2027. A conquista, no entanto, vem acompanhada de um desafio financeiro: custear a mudança e as despesas necessárias para sua permanência na cidade.

É nesse contexto que surge “Davi – Caminhos da Dança”. Além de celebrar sua história, o espetáculo tem caráter de arrecadação, com a renda destinada a ajudar a viabilizar essa nova fase de sua formação.

A apresentação contará com a participação da Escola de Frevo do Recife, Studio de Danças, Cia. de Folguedos, Grupo Matulão de Dança, Quadrilha Raio de Sol e Quadrilha Raio de Sol Mirim. No palco, Davi revisitará as experiências e os encontros que contribuíram para sua formação, em uma despedida simbólica antes de seguir para Santa Catarina.

SERVIÇO:

Espetáculo: Davi – Caminhos da Dança

Quando: 24 de novembro de 2026 (terça-feira), às 19h30.

Onde: Teatro Madre Chantal – Colégio Damas - Avenida Rui Barbosa, 1264, Graças, Recife (PE)mais

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Vendas pela plataforma Outgo.

Instagram: @davicamposdancer

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