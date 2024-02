Davi coloca Rodriguinho como seu principal alvo dentro do BBB 24: "Vou arriscar"

Davi teve uma conversa com Matteus na academia, nesta segunda-feira (19), em que afirmou que Rodriguinho é "o único da casa" que quer elimina-lo do BBB 24.

O motorista de aplicativo iniciou a conversa afirmando que Rodriguinho tinha votado nele. "Mas tu teve votos? Tu sabe?", questionou Matteus. Davi justificou seu pensamento.

"Sei, tive um voto...A única pessoa que foca em me tirar da casa é ele. No dia que o Bin Laden ganhou o Curinga, ele chamou o Bin Laden no quarto já para se o Bin Laden fosse puxar alguém, me colocar no Paredão, entendeu? No dia que a Fernanda ganhou o Líder, ele foi conversar com a Fernanda imediatamente para ela me dar a pulseira para me colocar no Paredão. Ele é a única pessoa que foca em me tirar, está ligado?", explicou o baiano.