BBB 24 Davi comenta sobre ser finalista do BBB 24: "a ficha ainda não caiu" Brother teve conversa amistosa com Alane, na área externa da casa

Em conversa descontraída na área externa da casa, Alane e Davi relembraram como foi a última prova do BBB 24, vencida pelo baiano. "Que prova véi! A gente foi a escovinha do carro. Que engraçado. Agora já foi. Só agradecer a Deus", disse Davi.



"Tadeu vai te perguntar. Como é ser um finalista do BBB?", perguntou Alane. "Não sei te explicar ainda. A ficha ainda não caiu", confessou Davi.

"Cara, não tem explicação. Não tem não. A gente vê tudo que a gente viveu aqui dentro, de um modo muito intenso e também tudo que já aconteceu comigo. Todas as histórias que eu criei aqui dentro. Foi muita coisa. E eu tenho o sentimento de que assim, a luta só iria acabar se eu olhasse pra trás e não tivesse mais com quem lutar. E agora é o que aconteceu. Não tem mais o que lutar, a luta já acabou. Agora é só esperar o resultado. Tudo o que a gente tinha que criar aqui dentro, a gente criou", relembrou o baiano.



Mais tarde, os integrantes do Top 4 se juntaram para tomar o café e comer bolo feito por Isabelle e Matteus "Olha onde a gente chegou, duas nortistas, um Alegretense e um baiano!", comemorou Davi.



Durante o café, eles relembraram alguns momentos passados no game. Davi diz que ele e Alane eram sempre os alvos da casa. "Parecia que eu era um alvo fixo. Eu e Alane", lembrou o baiano "Nosso nome era doce. Alane, Davi", disse a paraense

"No começo era tu, não um alvo fixo, era um voto confortável. No começo era muito o Davi, todo mundo votava no Davi. Incrível. Daí eu lembro que você foi chegando depois também. Não sei porque.", cmentou Isabelle.

