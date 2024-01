Davi conversa com Luigi sobre polêmica da comida no BBB 24

A- A+

Após a treta da comida da Xepa ser levantada por Luigi no programa ao vivo durante o Sincerão do BBB 24, Davi chamou o brother para conversar, na parea externa da casa. O baiano perguntou se havia algo para eles resolverem e Luigi, então, explicou o que o deixou incomodado.

"O que me incomodou foi só a questão da comida mesmo", disse o vendedor. Davi, então, se justificou e disse que não jogou comida fora enquanto esteve no VIP ou na Xepa. Ele contou que foi aconselhado por Juninho a perguntar quem iria comer antes de preparar as refeições para o pessoal da casa.



Depois, na cozinha do VIP, Luigi lavou louças ao lado de Wanessa e comentou com ela sobre papo com Davi. "Davi me chamou para conversar agora", contou. "Foi boa a conversa?", perguntou a cantora. "Foi tranquilo. Eu acho que eu tenho uma aparência de ser novo, e as pessoas tentam me tirar como 'cuidado com as palavras, cuidado com o que vai falar'. Sorte que eu fiquei quieto", disse o vendedor.

