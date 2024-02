A- A+

BBB24 Davi detona Fernanda no BBB 24 após aproximação da sister com Bin Laden: "É uma cobra" O motorista de aplicativa fez o desabafo com a Líder Beatriz

Davi detonou Fernanda em conversa com Beatriz no Quarto do Líder do BBB 24, na tarde desta quarta-feira (28), no Big Brother Brasil 24.

Os dois acompanhavam as câmeras do cômodo quando avistaram Fernanda e Bin Laden conversando. "Esse jogo que elas fazem aí, velho. Não existe isso, estavam de mal porque o Bin votou nela um dia desses", disse Davi sobre a confeiteira.

"Já tão se falando, já tão jogando junto, já estão no maior love, conversando sobre a vida, sobre tudo. Foi só o Rodriguinho sair, isso é tudo estratégia, é tudo falsidade. É uma cobra ali, aquela mulher", continuou o baiano.

Os dois seguiram no Quarto do Líder e Davi prosseguiu nas críticas contra Fernanda.

"Não estava falando com o cara um dia desses, agora só está falando pra poder os dois jogarem juntos. Isso pra mim é ser uma cobra, né? Interesse. Ela quer se safar, ela é igual a ele. Só que ela não percebe, né? Que ela quer se safar do Paredão, ela quer meter o pé. Vai fazer movimentação na casa pra não ser votada e é isso aí", terminou o brother.

