Davi diz que leva Wanessa ao VIP para a vegana comer melhor, caso seja líder: "consciência"

Em conversa com Wanessa, Leidy e Isabelle, na sala da casa do BBB 24, Davi disse para a cantora que, caso ganhe o líder, vai chamar ela pro VIP pra ela poder se alimentar melhor com as restrições que tem por ser vegana.



"Se eu tiver no VIP eu fico de boa, porque eu posso comer um pouco melhor", comentou Wanessa. "Se eu ganhar o Líder, eu te levo para o VIP, é consciência", avisou Davi. Isabelle também se comprometeu em levar a cantora pro VIP caso ganha a liderança.



Wanessa agradeceu aos dois, mas avisou: "Eu não quero que vocês sintam pena de mim porque eu sou vegana".



Confira:



Davi diz para Wanessa Camargo: "Se eu ganhar o Líder, eu te levo para o VIP, é consciência." Isabelle concorda, Wanessa diz: "Eu não quero que vocês sintam pena de mim porque eu sou vegana." mas Agradece. #BBB24 #redeBBB pic.twitter.com/TqG9GPvPnZ — (@Dieralisson) January 30, 2024

