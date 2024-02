A- A+

BBB24 Davi e Beatriz têm longa conversa após "profecia" do motorista de aplicativo na madrugada Na Festa do Líder, o baiano deixou a vendedora do Brás assustada com papo sobre futuro

Davi e Beatriz conversaram nesta quinta-feira (15) sobre a "profecia" que o motorista fez para a vendedora do Brás durante a Festa do Líder. Na madrugada, o baiano foi enfático ao dizer que a sister tinha coisas maiores aguardando quando saísse da casa.

Beatriz disse durante a madrugada, em conversa com as amigas Alane e Deniziane, que ficou assustada com as falas de Davi e teria um papo nesta tarde para esclarecer a situação. Quando você falou ontem, como se eu não fosse ganhar o programa, eu não gostei", iniciou a sister.

Davi argumentou que não falou sobre ela não ter chance de ganhar. Beatriz retrucou que a interpretação foi "com base no que saiu da boca" do colega de confinamento. Em mais de um momento, a vendedora ressaltou que não viu maldade na fala.

"É para você preparar porque quando você passar por aquela porta, campeã ou não, porque até o campeão vai passar por aquela porta, sua vida já mudou lá fora. Então você tem que se preparar para o que estar por vir lá fora, porque eu enxergo isso em você", disse Davi.

A conversa entre os dois seguiu por um longo momento dentro da casa e chegaram a repetir alguns tópicos que já tinham sido discutidos. Davi tentou caminhar para o fim do papo. "Só para frisar e finalizar essa conversa. O bom é que você entendeu que eu não falei com você que você não vai ganhar o programa. Você entendeu, né?", perguntou.

Beatriz respondeu com outra pergunta para o baiano. "Tu tá falando isso por que tu viu que me assustou ou por que realmente não foi o que você quis dizer? Não foi o que você sentiu?".

"Não foi o que eu quis te transmitir. Não tiro uma palavra, nenhuma vírgula do que eu falei para você ontem. Só se prepare, você é uma menina boa, você é uma menina brilhante, você é uma menina alegre, você é uma menina divertida. Você é uma menina que tem um brilho dentro de você imenso", completou Davi.

Veja também

BBB 24 BBB 24: Davi chama Wanessa de 'falsa' e analisa mudança de comportamento da sister