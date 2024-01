Davi e Bin Laden acertam contas sobre assunto "Camarote x Pipoca": "Tinha que conversar"

A polêmica de que o motorista de aplicativo teria dito que integrantes do Camarote não mereciam ganhar o prêmio do BBB 24 foi tirada a limpo por Davi e MC Bin Laden, que conversaram na área externa sobre o assunto.

"Essa conversa do Nizam a gente já resolveu. Mas, voltando ao assunto referente ao Camarote, eu não me recordo de ter falado isso, que o Camarote não merece ganhar o prêmio. Não me recordo mesmo, por isso que eu estou aqui, porque se eu recordasse, eu não colocaria a minha cara de pau aqui para falar", disse o motorista de aplicativo.