A- A+

BBB 24 Davi e Isabelle conversam sobre amizade no BBB 24: ''A gente pensa muito diferente'', diz sister Os dois apontaram que sentiram o afastamento pela atual dinâmica do jogo

Durante esta segunda-feira (4), Davi e Isabelle conversaram no Quarto Magia sobre a relação da dupla, após os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil 24.

O baiano pontuou ter sentido um afastamento da Cunhã depois dele se aproximar do Grupo Fada, formado por Alane, Beatriz e Matteus. A sister rebateu dizendo que foram as palavras usadas pelo motorista de aplicativo nas brigas recentes, como ter chamado Yasmin Brunet de ''inútil'', no último domingo.

Davi segue acreditando que a amizade cultivada com Isabelle é verdadeira, mas para o brother a sister se afastou aos poucos quando começou a se relacionar com Giovanna, Michel e Raquele.

''Eu sei que a gente tem uma amizade, mas é como você falou, seu amor e seu carinho por mim foge da curva do jogo, mas, assim, eu vi que a gente esfriou um pouco, sabe?'', comentou o baiano.

A manauara questionou o amigo: ''Que legal você me chamar para essa conversa. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Será se foi eu? Ou será se não foi você, que encontrou agora nas pessoas, que você está falando mais ainda, o que você gostaria muito de ter de conversa?''.

Para Davi, o fato deles estarem em grupos diferentes (Fada contra Puxadinho), ocasionou esse afastamento no jogo e a sister concordou com ele.

"Questão de jogo é uma coisa que a gente não é conectado. Você joga com eles (Fada), conversa muito com eles de jogo. A gente pensa muito diferente nessa questão. Muitas das vezes eu tô sozinha e você tá com eles, mas não tô reclamando, tô só lembrando", disse Cunhã.

Davi rebateu o comentário da amiga: "Mas você que abriu mão pra isso acontecer".

"Não é que eu abri mão, é que muitas vezes não dá pra conversar com você de jogo porque a gente pensa muito diferente. Não é compatível e é uma coisa natural", finalizou a sister.

O bate papo entre Davi e Isabelle terminou com os dois entrando em conciliação.

Veja também

celebridaades Glória Pires e Orlando Moraes devem alta quantia em IPTU, diz jornalista