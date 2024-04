Davi e Isabelle discutem sobre movimentações de jogo nessa reta final de BBB 24

A- A+

Nesta terça-feira (2), Davi chamou Isabelle para conversar no Quarto Fada sobre sua preocupação com a aproximação entre ela e Giovanna. O baiano desconfia que a mineira voltou a se relacionar com a Cunhã para tentar escapar do Paredão nessa reta final de Big Brother Brasil 24.



Isabelle discordou do aliado e disse que não viu essa movimentação de Giovanna : "Não, nada a ver. Nem tudo aqui é estratégia, Davi", comentou a manauara.



"Não, aqui é um jogo, entendeu. Você não visa isso, eu tô falando de mim, não tô falando de você", pontuou Davi.



"Nem todas as pessoas visam como estratégia. Acho que ela tem um carinho por mim, mas é perceptível que estamos em lados diferentes, e só quer falar coisas de convivência normal", rebateu Cunhã.

Ela disse para o amigo que esses questionamentos fazem com que a sister se sinta pressionada, mas o brother expressou que estava colocando para fora sua opinião e anseia observar os próximos passos de Giovanna. O baiano continiou dizendo que o jogo do BBB é sobre comprometimento.



"Você tá super certíssima de fazer suas movimentações dentro do jogo pra não ir pro Paredão. A ideia do jogo é fugir do Paredão. Só que quando a gente tá em em um grupo e que tipo assim, existem outras pessoas que estão em risco. Fico imaginando se a gente é um grupo e quer chegar num Top 5, 'se a Isabelle não vota na Giovanna e elas não se votam''', concluiu Davi.



''Eu acho que você é uma das pessoas que me conhece desde o começo, mas eu não faço qualquer tipo de movimentação pra me safar do Paredão, eu tô aqui pra dinâmica, o que tiver que acontecer a gente vai viver. Sobre eu estar falando com ela, eu falei ontem com Buda, com Bin, nessa altura do campeonato, as pessoas querem estar um pouco mais leves, nem tudo gira em torno disso que você tá falando'', finalizou Isabelle.

Veja também

ESCÓCIA J.K. Rowling desafia lei de crimes de ódio com provocação: "Me prendam"