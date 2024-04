Davi é o grande campeão do Big Brother Brasil 24; o baiano teve 60,52 % dos votos do público

A- A+

Surpreendendo um total de zero pessoas, o Big Brother Brasil 24 chega ao fim com o seu grande campeão: o baiano Davi Brito, 21 anos, conquistou o primeiro lugar no reality da TV Globo, em uma edição intensa, abocanhando R$ 2,92 milhões, maior prêmio da história do programa.



Tido como favorito praticamente imbatível desde as primeiras semanas do BBB 24, Davi já tinha sua vitória dada como certa até entre seus adversários. Ele teve 60,52% dos votos para vencer o programa, seguido pelo gaúcho Matteus, com 24,50% dos votos, e pela amazonense Isabelle, que teve 14,98 % na votação. Os três finalistas atravessaram 100 dias de confinamento na "Casa mais vigiada do Brasil".



Além do prêmio principal, Davi ganhou - especialmente em provas decisivas do programa - um total de R$ 120 mil, uma picape no valor de R$ 281,9 mil, um videogame e um aparelho celular. Nas redes sociais, o baiano caiu nas graças do público, alcançando (até agora) a marca de 8,5 milhões de seguidores no seu perfil no Instagram.

Programa final

Mantendo a tradição das edições anteriores do BBB, os finalistas assistiram ao programa, ao vivo, com a presença dos 26 participantes da edição - inclusive Vanessa Lopez, que apertou o botão da desistência e descobriu-se em um quadro de surto psicótico em meio ao confinamento; e a cantora Wanessa Camargo, que foi expulsa do programa por “agressão” a Davi.

Como todo programa do gênero que se preze, a edição carregou na emoção! Davi, Isabelle e Matteus se emocionaram ao rever suas trajetórias no BBB 24 e as suas torcidas nas cidades: a região de Cajazeiras, em Salvador (BA), terra de Davi; A união dos bois Garantido e Caprichoso, em Manaus (AM), torcendo juntos por Isabelle; e a pequena Alegrete (RS), cidade que virou apelido de Matteus.

Matteus, Davi e Isabelle: finalistas assistiram ao último programa do BBB 24 | Foto: Reprodução/Gshow

Os laços de afeto, as alianças e amizades que se deram entre os participantes... mas, também, as tretas que rolaram (e não foram poucas!). Embates "épicos" entre Davi e MC Binn, que quase foram às vias de fato; entre Davi e Leidy Elin, que jogou suas roupas na piscina; entre Davi e Lucas Henrique, que rendeu o hit "Calma, calabreso!".



Conheça o campeão do BBB 24, Davi Brito

Aos 21 anos, o baiano Davi Brito, motorista de aplicativo, se inscreveu no BBB 24 para estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.



De origem humilde, cresceu em meio a dificuldades financeiras, trabalhando arduamente para contribuir com as despesas da casa. O divórcio de seus pais, quando ainda era criança, mudou drasticamente a situação na família.



Dona de uma loja de roupas, sua mãe acabou fechando o negócio, e Davi foi vender água mineral e picolé nos ônibus de Salvador, aos oito anos, para ajudar a colocar comida na mesa.

Como motorista de aplicativo, seus dias são uma jornada dupla. Investe tempo e energia para garantir um futuro melhor. Morando sozinho, no quintal da família, em uma casa muito simples, é vizinho de porta da irmã.



Veja também

Música Lennon & McCartney 2.0: filhos de John E Paul lançam música inédita juntos; ouça