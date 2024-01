Davi e Wanessa conversam amistosamente no BBB 24 e baiano conta sobre seu trabalho social

A- A+

Pela manhã, nesta segunda (29), Wanessa resolveu dar uma trégua temporária para o Davi. Eles conversaram amigavelmente, na sala da casa. "Eu faço muita ação social lá onde eu moro", contou o motorista de aplicativo. "É o pouquinho que você pode, né?", elogiou a cantora.

"É, eu pego o carro lá, abro a mala, boto o pão. Eu compro R$ 100 de pão, R$ 150… aí vou na feira da Ceasa, faço a arrecadação de fruta e verdura, aí eu e minha esposa a gente faz salada de fruta, corta a fruta", detalhou. "Sua esposa? Tu é casado?", pergunta a cantora. "Minha namorada, minha namorada", explica Davi.

"A gente faz salada de fruta, bota manteiga no pão, faz café, faz suco, faz bolo, faz cuscuz de tapioca… faz um café bem arrumadinho pra levar. Aí faz dois tipo de leite, um com chocolate, outro normal… faz sopa.. a gente abre o fundo da mala e bota as coisas. E aí vai parando. Lá em Salvador tem muita gente em situação de rua, sabe. Aí a gente vai levando nesses pontos que têm muito morador de rua. A gente vai levando e vai dando as comidas lá", conta Davi.

"Quando abre a mala numa praça, a galera enche o fundo da mala do carro. E aí é brigando mesmo. Briga mesmo. Aí tem que dizer ‘faz a fila senão eu vou fechar a mala do carro’. É barril! Eles respeitam porque sabem que a gente vai dar comida. Aí Deus abençoa, sabe? Às vezes a gente não tem nada e se esforça a pagar", relata o baiano. “Agora tem monte de Ifood, fio!”, diz Wanessa.

